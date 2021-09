Nell’odierno “question time” il parlamentare brindisino di Forza Italia Mauro D’Attis ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture Giovannini di proporre alla Commissione Europea il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico sino a Lecce, tramite Brindisi.

Ringraziamo, pertanto, il nostro esponente in Parlamento per l’attenzione che pone costantemente allo sviluppo dell’intera provincia di Brindisi, con una serie di interventi parlamentari concreti che accendono i riflettori, in particolare, sul capoluogo che, negli ultimi anni, si è abituato solo a spot elettorali ed a proclami provenienti da Rossi e dalla sua Giunta.

Ci chiediamo se questa volta il sindaco non voglia sorprenderci, dando continuità all’attività di D’Attis con fatti concreti e con azioni efficaci in grado di contribuire a riportare l’attenzione su Brindisi.

Forza Italia – Brindisi