Secondo giorno di open day allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” organizzati dalla società per allestire le diverse categorie del settore giovanile: tanti ragazzi aspiranti giovani leve biancazzurre si sono dati appuntamento nel pomeriggio con il proprio bagaglio di aspirazioni. In tutto 336 le adesioni pervenute, un numero che sottolinea il grande valore del Brindisi Calcio e dei colori biancazzurri nell’immaginario dei più giovani, un segnale di attenzione che la società intende valorizzare attraverso una organizzazione del settore accurata e professionale.

Oggi è toccato a 30 ragazzi under 16 (nati nel 2009) e ad altrettanti under 15 (nati nel 2010) mettersi in mostra per ambire alla maglia biancazzurra. Entusiasmo ed emozione mescolati sui volti dei ragazzi che sono scesi in campo in un pezzo di partita per dare il meglio di se stessi.

«Ero certo che avremmo avuto una partecipazione importante – ha detto il direttore generale, Andrea Gianni -, credo sia il corrispettivo della credibilità che la società ha saputo guadagnarsi con un lavoro basato sulla prospettiva e sulla trasparenza. Siamo molto contenti perché lavorando sui giovani si creano le basi per il futuro ma soprattutto si garantisce un percorso formativo ai figli di questa città. Vogliamo che i ragazzi credano nella cultura dello Sport e nei suoi valori, che significa sostenere la passione, la sana competitività, il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio. Abbiamo voluto che gli open day si svolgessero nello stadio che deve diventare un luogo sempre più simbolico e identitario. Spero di essere a Brindisi nel fine settimana per partecipare alla chiusura di questa straordinaria

esperienza».

Giorno numero tre di ritiro a San Giovanni in Fiore per il Brindisi FC. La mattinata è iniziata con una sessione combinata di lavoro tecnico e fisico. Gli allenamenti si sono focalizzati su esercizi di tecnica individuale e di squadra, integrati da una parte di ripetute aerobiche. Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sul rafforzamento muscolare e la giornata si è conclusa con ulteriori esercizi tecnici con la palla, diretti al miglioramento delle abilità e della coordinazione.

È stato fissato alle ore 10.45 di martedì 13 agosto, ultimo giorno di ritiro, al “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore, l’allenamento congiunto con il Sambiase, la squadra calabrese neopromossa che il 25 agosto sarà ospite al “Fanuzzi” per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

«C’è un clima estremamente positivo e sereno – ha detto il team manager della società, Domenico Colelli – con ritmi di lavoro intensi e anche tanta familiarità fuori dal campo. Colpisce il modo in cui i giocatori hanno subito fatto gruppo entrando in empatia, si scherza nelle pause e si lavora duramente nelle sedute di allenamento. Ringrazio la proprietà per avermi affidato questo ruolo. Da brindisino ne sento l’onore e la responsabilità. Entusiasta di far parte di un progetto che giorno dopo giorno sta guadagnandosi la fiducia, l’attenzione e la vicinanza stretta del pubblico».