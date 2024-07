Il centrocampista centrale Ciro Lucchese è un nuovo giocatore del Brindisi Football Club, edizione 2024-25. Tanta qualità ed esperienza per il centrocampo di mister Monticciolo: la scorsa stagione nell’Acireale, il giocatore, classe 1996 originario di Grottaglie, ha esordito nelle giovanili del Parma nel 2014-15, poi la parentesi nella Cavese nella stessa stagione, con 16 presenze e due reti, e la convocazione al “Torneo di Viareggio” con la rappresentativa di D. Poi una stagione a Campobasso, per lui 14 presenze e una rete e l’accesso ai playoff. E ancora Potenza, Altamura e Palmese. A luglio 2021 il ritorno in Puglia nelle file del Fasano, poi a ottobre la firma di un biennale con l’Altamura e nel 2022-23 ancora un’esperienza pugliese con la maglia del Bitonto.

Ufficio stampa Brindisi Football Club