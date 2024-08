Il presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, a conferma degli ottimi rapporti tra le società, ha dato il via libera al prestito del gioiello del settore giovanile biancoceleste Alessio Barone, che da oggi è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Il presidente del club biancazzurro, Giuseppe Roma, a nome della società ringrazia il patron laziale e il direttore sportivo, Angelo Mariano Fabiani, per aver reso possibile e sostenuto il trasferimento.

Classe 2006, originario di Roma, Barone è un difensore centrale. Nel 2019 cambia sponda del Tevere e dalla Roma passa alla Lazio per rinforzare la rosa dell’under 14 guidata da mister Gonini. Poi la scalata delle categorie nelle quali risulta sempre tra i pilastri delle difese con conseguente convocazione, nel 2021, al raduno della Nazionale Under 16 del commissario tecnico Daniele Zoratto: grande fisicità, alto 186 cm, il difensore è una torre che domina nel traffico aereo ma vanta anche una non comune capacità d’inserimento in fase offensiva risultando spesso pericoloso nei calci da fermo. È dotato di un perfetto timing negli interventi grazie a una certa confidenza con la scivolata, suo marchio di fabbrica. Il Brindisi FC dà il benvenuto al giovane e promettente difensore.

Ufficio stampa Brindisi FC