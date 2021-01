Dopo il comunicato della PerBrindisi che ha rivelato che mesi fa l’imprenditore Domenico Distante ha avuto interlocuzioni con il Brindisi FC per un suo eventuale ingresso nella compagine società, la redazione di tuttocalciopuglia.com riporta una dichiarazione dello stesso imprenditore francavillese: “In relazione alla nota emessa dall’associazione PerBrindisi, il sottoscritto Domenico Distante, confermando l’avvenuto incontro citato nel comunicato, specifica che l’ingresso in società prevedeva una serie di argomentazioni da sviluppare a seguito dell’incontro stesso, che al momento però non si sono concretizzate. Non volendo entrare nel merito del dibatto interno alla società, credo sia corretto da parte mia nel rispetto della città e dei tifosi chiarire questo aspetto”.