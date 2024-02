S Brindisi FC comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Giorgio Roselli. Il club biancazzurro ringrazia il tecnico per la professionalità e l’impegno profuso sin qui.

Contestualmente si comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Mister Ciro Danucci, che verrà affiancato da Mister Marco Perrone nel ruolo di allenatore in seconda e da Mister Nicola Losacco in qualità di collaboratore tecnico.