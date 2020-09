La SSD Brindisi FC comunica che, giovedì 10 settembre alle ore 18,30, presso il ristorante “Il Trullo”, sito in corso Roma 31 (Brindisi), si terrà la presentazione delle nuove maglie ufficiali del Brindisi FC 2020/21 targate Devis. Nell’occasione sarà presentato anche l’accordo con il nuovo media-partner Studio 100 Tv, emittente da sempre accanto ai colori biancoazzurri, che accompagnerà la squadra in questa nuova stagione attraverso diverse iniziative televisive e non solo. Alla conferenza (aperta esclusivamente ai giornalisti e disciplinata in base alle norme anti-Covid), parteciperanno i dirigenti del Brindisi FC e i nuovi editori di Studio 100 Tv.

Comunicato stampa