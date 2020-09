La SSD Brindisi FC comunica il tesseramento del difensore under, classe 2002, Santoro Nicola. Nato a Brindisi, i suoi inizi calcistici con la scuola calcio Euro Sport Accademy. Successivamente ha fatto parte dell’under 15 e 16 nazionale del Monopoli, per poi passare alla Berretti nazionale della Virtus Francavilla, dalla quale proviene in prestito.

La SSD Brindisi FC comunica ufficialmente il tesseramento di tre bravi under: Giuliano Maglie, Carlo Zanchi e Nives Ruben.

Giuliano Maglie attaccante nato a Brindisi, classe 2001. I primi calci nell’Orsa Maggiore Brindisi, per poi passare all’Euro Sport Br. Attualmente è di proprietà della Sampdoria, nella quale ha fatto parte del settore giovanile. Riconfermato, sarà la sua seconda esperienza a Brindisi.

Carlo Zanchi centrocampista nato a Palermo, classe 2001. Dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile, dai pulcini all’Under 17 del Palermo FC, è passato alla Berretti del Trapani. Successivamente ha giocato in Eccellenza col Cus Palermo. Nel 2019/20 ha giocato col Gelbison in serie D, da dove proviene.

Nives Ruben difensore nato a Brindisi, classe 2000, di proprietà della US Lecce nella quale ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Ha giocato in prestito col Savoia totalizzando 34 presenze e un goal, successivamente, sempre in prestito, ha giocato prima con l’Audace Cerignola fino a dicembre 2019, per poi passare alla Fidelis Andria, dalla quale proviene.

Intanto il settore giovanile della SSD Brindisi FC ha comunicato che a partire da martedì 8 settembre si terranno raduni ed allenamenti della Juniores Nazionale. Appuntamento presso il precampo dello stadio Franco Fanuzzi alle ore 15:00. Si informa inoltre che spogliatoio e docce non sono utilizzabili a causa del protocollo anti covid-19.

Comunicati stampa SSD Brindisi FC