Completata la fase dei rinnovi delle vecchie tessere, prosegue la campagna abbonamenti al campionato del Brindisi FC. In aggiunta al programma delle sottoscrizioni, sarà possibile acquistare l’abbonamento anche nella mattinata di domani, sabato 3 agosto, dalle ore 8.30 alle 12.30, nella sala stampa (area spogliatoi) dello stadio comunale “Franco Fanuzzi”. Si riprende lunedì 5 agosto presso il negozio “Soccorso Bollette” in via Appia 310 con il seguente programma di aperture: dal lunedì al venerdì, ore 9-13 e 15.30-19.

Ufficio stampa Brindisi FC