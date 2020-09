La SSD Brindisi FC comunica il tesseramento del centrocampista under, classe 2002, Botta Manuel. Proviene dalla Primavera del Benevento è cresciuto nel Castel San Giorgio (SA), dove ha giocato da sotto età due campionati di Eccellenza realizzando 8 reti. Ha fatto parte sia della rappresentativa regionale under 18 che della nazionale under 18 LND.

Lo società ha reso noto anche il tesseramento del terzino sinistro under, classe 2002, Miruku Joreldo Giuseppe. Di origini albanesi, Miruku è nato ad Assisi, ha fatto parte dell’under 15 e 17 sotto età del Gubbio società di Serie C. Passato al Crotone, dal quale proviene, oltre ad essersi allenato spesso con la prima squadra, ha fatto parte dell’under 17 Primavera. Da under 15/16/17 è stato spesso convocato dalla nazionale albanese con la quale ha giocato amichevoli e tornei internazionali.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC