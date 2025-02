Il posticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A2 ripropone una grande sfida, un bel classico dell’ultimo decennio di pallacanestro italiana tra Valtur Brindisi e Flats Service Fortitudo Bologna. Due squadre che soli 5 anni fa, nel febbraio del 2020, diedero vita ad una semifinale di Coppa Italia di Serie A, vinta dalla NBB centrando la seconda finale consecutiva della propria storia nelle Final Eight.

Domenica 9 febbraio alle ore 20:45 la palla a due al PalaPentassuglia, pronto a colorarsi e infiammarsi per una sfida cruciale ai fini della seconda parte di stagione. Brindisi è reduce dalla prima striscia positiva frutto di tre vittorie consecutive, la Fortitudo Bologna vola a vele spiegate forte dei sette successi inanellati nell’anno nuovo.

Un match dunque di grande fascino e tradizione: quindici i precedenti giocati in Serie A (Coppa Italia inclusa), di cui dieci vittorie dei felsinei e cinque vittorie ottenute dai pugliesi. La partita di andata dell’attuale campionato di Serie A, disputata al PalaDozza lo scorso 22 dicembre 2024, terminò con la vittoria della Fortitudo per 77-65 determinata dal record di sedici assist distribuiti da Fantinelli.

I precedenti tra Attilio Caja e Piero Bucchi, due degli allenatori in attività con più panchine in Serie A, sono ventisei con l’attuale coach biancoazzurro in vantaggio per 17-10. Ex della partita: Mark Ogden, lo scorso anno protagonista alla Fortitudo con 15 doppie-doppie stagionali per punti/rimbalzi, 40 volte in doppia cifra realizzativa su 46 partite ad una media di 16.8 punti, 8.9 rimbalzi e 1.7 assist. Coach Piero Bucchi e Gianmarco Arletti sono nativi di Bologna.

Le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Incontriamo la Fortitudo, una squadra che l’anno scorso ha disputato la finale playoff potendo contare su giocatori di livello ed esperienza come Aradori, Fantinelli, Mian e Cusin. Un roster talentuoso che vive il momento migliore della stagione al pari nostro, sarà una partita difficile ma da affrontare con serenità e la voglia di vivere una bella serata di pallacanestro davanti ai nostri tifosi. La squadra sta crescendo come forma fisica e collaborazione, ha una nuova faccia e tutti si sentono responsabilizzati. Abbiamo avuto tantissimi problemi, adesso stiamo sicuramente meglio e si vede in campo”.

La partita sarà trasmessa domenica 22 dicembre in diretta alle ore 20:45 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.

