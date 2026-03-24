Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Brindisi, dove un incendio ha interessato un furgone camperizzato parcheggiato in via della Torretta.

L’allarme è scattato intorno alle 2.45, quando una squadra del Comando provinciale è intervenuta sul posto per domare le fiamme, che nel frattempo avevano coinvolto anche due auto in sosta nelle immediate vicinanze.

L’azione dei soccorritori ha consentito di spegnere rapidamente il rogo e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando conseguenze più gravi.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.