Si scrive NEET (Not in Education, Employment or Training) e si intuisce che si tratta del fenomeno, da contrastare, di una persona “non occupata, non in formazione e non impegnata nell’istruzione”.

Come? Attraverso la creazione di opportunità di formazione, orientamento, sviluppo di competenze e accompagnamento al lavoro. Da questa premessa nasce “Brindisi Futura”, progetto presentato dal Comune di Brindisi in risposta all’Avviso Pubblico “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” promosso da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. La realizzazione delle attività progettuali è affidata a BRIO Brindisi, con la collaborazione di ARCI Brindisi, Project School e Terra del Fuoco Mediterranea.

Grazie alla collaborazione con la rete diffusa delle “Case di Quartiere”, il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema dei servizi per l’inclusione e l’inserimento socio-lavorativo dei giovani residenti a Brindisi. Le attività si rivolgono ai NEET che vivono nel capoluogo, giovani tra i 16 e i 35 anni che al momento non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi.

Un team multidisciplinare opererà nei quartieri Paradiso e Sant’Elia, affiancando le “Case di Quartiere” nel creare un contatto diretto con i giovani NEET attraverso attività di educativa di strada. Parallelamente, saranno attivati dieci percorsi formativi su tematiche quali auto-imprenditorialità, opportunità europee, design e cucito, coding, radio e podcasting, artigianato, foto e video editing, sport e arte urbana.

Sportelli itineranti, gestiti da esperti in coaching, psicologia e orientamento, offriranno ai NEET colloqui individuali, supporto nella ricerca di opportunità formative e lavorative, sessioni di coaching motivazionale e tecniche di empowerment. Saranno inoltre messi a disposizione voucher formativi e opportunità di tirocinio presso le “Case di Quartiere”.

Nelle prossime settimane saranno avviate tutte le attività progettuali, a partire dagli open day che si terranno sabato 17 maggio presso Parco Buscicchio, al quartiere Sant’Elia, e mercoledì 21 maggio presso il CAG, al quartiere Paradiso, entrambi a partire dalle ore 18:00. Durante i due eventi verrà dato spazio a giovani artisti locali e sarà possibile conoscere le iniziative del progetto e i partner coinvolti.

“Cerchiamo di offrire ai giovani brindisini che non studiano e non lavorano la possibilità di scegliere un percorso formativo che possa aiutarli a realizzarsi professionalmente – ha detto il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna -. È un’iniziativa importante che credo debba essere sfruttata da tutti i giovani dai 16 ai 35 anni”.

Insomma chi ha tra i 16 e i 35 anni, non studia e non lavora, e vuol saperne di più, può visitare la pagina dedicata e compilare il questionario: https://brindisifutura.briobrindisi.it