Il Comune di Brindisi ha dichiarato deserta l’asta pubblica per l’alienazione dell’impianto sportivo natatorio situato in via Ligabue, nel quartiere Sant’Elia. Il bando, pubblicato il 21 ottobre con scadenza 20 novembre 2024, non ha ricevuto alcuna offerta entro la scadenza fissata.

La decisione è stata ufficializzata nella determinazione dirigenziale n. 1548 del 22 novembre 2024, a firma del dott. Costantino Del Citerna, dirigente del settore Contratti e Appalti. La procedura aveva come base d’asta l’importo stimato dal settore Gestione del Patrimonio Immobiliare, ossia 610mila euro.

L’operazione rientra nel piano di valorizzazione e alienazione dei beni immobili comunali, regolamentato dalla delibera del Commissario Straordinario del 2018.

Il mancato interesse manifestato per l’immobile tiene ancora aperta la riflessione sull’eventuale rilancio della procedura con modalità diverse o con una revisione delle condizioni.