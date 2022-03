Il Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, Giuseppe Cellie, ha convocato l’assise per i giorni 15 e 17 marzo 2022.

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO PER IL 15 MARZO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 14,30

ARGOMENTI

1. REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (C.D. CANONE MERCATALE) – MODIFICHE; (Proposta n. 1)

2. CONSORZIO A.S.I. BRINDISI: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE; (Proposta n. 14)

3. REGOLAMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI. MODIFICA ED INTEGRAZIONE; (Proposta n. 21)

4. DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI FINALIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022 – 2024; (Proposta n. 25)

5. ISTANZA FORMULATA DA ARCA NORD SALENTO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 14 D.P.R. 380/01 – RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI FABBRICATI E.R.P. AL QUARTIERE PARADISO, LOTTI 11, 12 e 14, INSERITI NEL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA – VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL PUBBLICO INTERESSE E ASSENSO ALLA DEROGA RICHIESTA; (Proposta n. 27)

6. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT.A) DEL D. LGS. N.167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRINDISI PER RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DI SANZIONI AL C.D.S. – E. 551,47; (Proposta n. 2)

7. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.838,68; (Proposta n. 10)

8. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.537,37; (Proposta n. 12)

9. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.440,92; (Proposta n. 13)

10. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D-LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 161/2022 – EURO 929,66; (Proposta n. 15)

11. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.194-COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI € 3.925,00; (Proposta n. 22)

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO PER IL 17 MARZO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 10,00

ARGOMENTI

1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE ED ALTRI: “BOLLINO VERDE – INCIDENZA SUL BILANCIO”; (Proposta n. 28)

2. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI OGGIANO E ANTONINO G.: “STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE E SUA VALIDITA’ IN RELAZIONE AL PPTR ED AL PUTT/P; (Proposta n. 30)

3. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLE IPOTESI DI RICONVERSIONE DEL POLO ENERGETICO DI BRINDISI SUD”; (Proposta n. 26)

4. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OGGIANO ED ALTRI: “REVOCA DELIBERA DI GIUNTA N. 62 DEL 25.02.2022 “PIANO DELLA SOSTA-APPROVAZIONE MODIFICHE” (ELIMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE DELLA SOSTA GRATUITA PER LE AUTO IBRIDE)”; (Proposta n. 29)

5. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “ISTITUZIONE GIORNATA NAZIONALE DELL’AFFIDO”; (Proposta n. 20)

6. MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA IN AFFIDAMENTI E APPALTI”; (Proposta n. 24)

7. PROPOSTA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ DELLE COMMISSIONI CONSILIARI”; (Proposta n. 19)

8. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.194-COMMA 1 LETT.A) D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI € 1.317,30; (Proposta n. 23)