Dopo diversi tentativi andati a vuoto, il Comune di Brindisi torna a mettere in vendita l’impianto sportivo natatorio di via Ligabue, nel quartiere Sant’Elia. Con la determinazione dirigenziale n. 1205 dell’11 agosto 2025, è stato approvato l’avviso pubblico per l’alienazione della struttura, inserita nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari già dal triennio 2024-2026.

Il prezzo base d’asta è fissato a 549.000 euro, con una riduzione del 10% rispetto alla precedente gara, rimasta senza offerte. Le proposte di acquisto dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il bando, corredato dalla scheda tecnica dell’impianto e dai modelli per l’istanza di partecipazione e la proposta irrevocabile d’acquisto, stabilisce che tutte le spese contrattuali, comprese quelle notarili, tecniche e di voltura delle utenze, saranno a carico dell’acquirente.