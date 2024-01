Il 6 gennaio, presso la suggestiva cornice della Corte degli Artigiani, si è svolta con grande successo la cerimonia di beneficienza legata all’iniziativa Brindisi in Miniatura: la Magia del Natale.

Il Presidente dell’Associazione We are in Brindisi APS ha sottolineato l’importanza di promuovere gli artisti locali, in particolare il Maestro Cosimo Di Giulio, che con la sua opera rappresenta un connubio armonioso tra tradizione e modernità.

Questo contribuisce significativamente a valorizzare l’identità culturale della città. “È un fatto positivo per la nuova generazione osservare

ciò che abbiamo costruito nel passato e di cui fortunatamente ancora godiamo nel presente”

Il Maestro Cosimo Di Giulio ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito donando e partecipando all’evento. “Sono circa 700 persone provenienti da tutta Italia, ma anche turisti stranieri, che oltre ad aver visitato la mostra hanno firmato il guestbook”. Ci tiene il Maestro Di Giulio a mostrare alcune delle numerose pagine firmate.

L’Assessore Livia Antonucci, in delega del Sindaco Giuseppe Marchionna, ha sottolineato l’importanza di iniziative come Brindisi in Miniatura nel promuovere la solidarietà e la partecipazione della comunità. “Questa amministrazione sta lavorando per il bene della città,

con particolare attenzione al sociale e particolarmente accentuando il legame e l’identità con la nostra città”

L’iniziativa, promossa dall’Associazione We are in Brindisi, mira a unire la comunità attraverso l’amore per i beni storici della città e, allo stesso tempo, proietta lo sguardo al futuro destinando il ricavato a un’associazione che si dedica a realizzare i sogni dei bambini speciali.

Marzia Gigante, Presidente dell’Associazione Sogniamo. il Coraggio di Costruire ha assicurato che i fondi raccolti saranno utilizzati per il bene dei bambini e delle loro famiglie, portando avanti la missione di donare sogni e speranze. “Sogniamo è un nome che riflette il nostro spirito di speranza e aspirazione a un futuro migliore”.

L’evento si è concluso con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa di solidarietà e con la promessa di continuare a lavorare insieme per il bene della comunità.

