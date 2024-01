CALL TO ACTION per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla co-progettazione per il riutilizzo sociale di due beni confiscati alla criminalità organizzata nel territorio.

Il Comune di Brindisi nell’ambito delle attività del progetto Brindisi per bene (finanziato dalla Regione Puglia, Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della LR N.28/2017 – Legge sulla Partecipazione annualità 2022) promuove lo sviluppo di un percorso di co-progettazione e animazione territoriale per immaginare il riuso sociale di due beni confiscati in territorio di Brindisi.

La manifestazione di interesse va trasmessa entro il 26 gennaio 2024 compilando l’apposito modulo online al seguente link https://forms.gle/TiDfBUdCzy44hTqs8 o compilando e inviando l’allegato A all’indirizzo beniconfiscatibrindisi@gmail.com.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’allegato A, consultare il link istituzionale https://www.comune.brindisi.it/brin…/po/mostra_news.php

