Martedì 28 settembre alle 11.30, presso la sala Guadalupi del Comune di Brindisi, si terrà la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi, l’Istituto Comprensivo “Commenda” e la Federazione Italiana Scherma. Interverranno: Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi; Patrizia Carra, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Commenda; Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma ed il Vicepresidente Vincenzo De Bartolomeo referente della commissione Scuola-immagine-propaganda della federazione.

La firma del Protocollo, unico nel suo genere perché vede per la prima volta il coinvolgimento di un istituto scolastico , avrà come finalità la realizzazione interistituzionale di percorsi e strategie finalizzate ad interventi di promozione del territorio da un lato l’organizzazione di eventi federali e manifestazioni internazionali di alto livello dall’altro.

Il conseguimento della qualifica di City Partner della Fis da parte del Comune di Brindisi per la promozione della disciplina schermistica, all’interno delle scuole, rappresenta un’inedita ed importante svolta per la scherma brindisina che da oltre 60 anni è presente sul territorio.

Ciò rappresenta un motivo d’orgoglio e di incentivo per continuare su questa strada. In tale circostanza verrà conferito alla società “A.S.D. Scherma Lame Azzurre di Brindisi”, guidate dal Presidente Alessandro Rubino e dal M° Flavio Zumbo, lo “scudo d’argento”, prestigioso riconoscimento che premia gli oltre trent’anni attività agonistica, che gli hanno visti protagonisti in tutti questi anni sulle pedane nazionali ed internazionali e portando alla ribalta numerosi atleti.

All’incontro prenderà parte anche l’atleta Paolo Pizzo, medaglia d’oro ai Campionati mondiali di Scherma del 2011 e 2017, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 e agli Europei di scherma di Strasburgo del 2014, di Torun del 2016 e di Tbilisi del 2017 e tre volte campione d’Italia di spada.

Flavio Zumbo