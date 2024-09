Questa mattina i Carabinieri di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica locale. L’operazione ha portato all’arresto di 5 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di gravi reati quali “associazione per delinquere” finalizzata al “riciclaggio”, “estorsione”, “ricettazione”, “furto aggravato in concorso” e “violazione della sorveglianza speciale”.

L’indagine, che si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, ha permesso di ricostruire l’attività criminale del gruppo, attivo nella zona di Brindisi, specializzato nel riciclaggio di beni illeciti e in operazioni estorsive. Gli arrestati, già noti alle forze dell’ordine, operavano con metodi organizzati e coordinati.

Il caso è seguito dalla Procura di Brindisi, che ha confermato la gravità delle accuse e l’importanza dell’operazione nel contrasto alle attività criminose sul territorio. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e connessioni con altre attività illecite.