Il Brindisi Performing Arts – BPA torna in Puglia con la sua quinta edizione, un evento culturale che si svolgerà dal 21 agosto al 17 novembre, coinvolgendo vari Comuni della provincia di Brindisi. Organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, vincitrice del Premio della Critica 2023, il festival rappresenta un viaggio attraverso le arti performative, coltivate con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi e promuovere l’integrazione sociale. Il BPA Summer Edition prende il via mercoledì 21 agosto alle ore 21 in piazza Orsini del Balzo a Mesagne con un concerto gratuito dei Volosi, la band polacca che, con oltre 900 concerti all’attivo, fonde rock, punk e jazz, creando un’esperienza musicale unica. La diversità ha forgiato il loro stile, un mood che spazia dalla bellezza delle melodie struggenti alle sonorità frenetiche.

La mission del festival è quella di portare all’attenzione del grande pubblico tematiche attuali e culturali attraverso un programma di spettacoli che si avvale delle discipline di danza, teatro, musica e circo contemporaneo. Dopo Mesagne il festival farà tappa a Brindisi, Torre Santa Susanna, Carovigno, San Pietro Vernotico, San Pancrazio, la Casa Circondariale di Brindisi, il reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi e la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Carovigno. Ciccio Riccio è media partner dell’evento. Con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, il Brindisi Performing Arts può contare sul sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di vari enti locali; e ancora, del Ministero della Giustizia e della Casa Circondariale di Brindisi.