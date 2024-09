Brundisium.net si unisce oggi nel ricordo affettuoso e stimato dell’Onorevole Avvocato Livio Stefanelli, deceduto ieri all’età di 86 anni presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, dopo una lunga malattia.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne il grande impegno.

Livio Stefanelli ha ricoperto un ruolo di rilievo nella vita politica e sociale della città, sia come deputato del Partito Comunista Italiano per due legislature (dal 1972 al 1979) che come consigliere comunale di Brindisi.

Il suo lavoro si è sempre contraddistinto per la classe, la serietà e la competenza con cui ha affrontato ogni incarico, portando avanti le istanze delle classi più svantaggiate della città e della provincia.

Il ricordo de “l’avvocato dei poveri” resterà vivo in tutti coloro che hanno riconosciuto il suo valore e la sua dedizione e la sua eredità di impegno e passione continuerà a vivere attraverso i tanti che ha ispirato.