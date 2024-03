getto: Progetto “Accogliere ad Arte” a Brindisi. Tra gli obiettivi di Confesercenti della Provincia di Brindisi c’è anche quello di sostenere qualsiasi iniziativa che miri a dare lustro al territorio brindisino, valorizzandone le proprie caratteristiche storiche, ambientali e culturali, al fine di favorire la migliore offerta turistica possibile per traguardare al più corretto e giusto sviluppo socio-economico dell’intera comunità, ma anche per dare più consapevolezza ai cittadini della bellezza del loro territorio.

In tale ottica, martedì 16 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sarà presentato presso la sede di Confesercenti Brindisi, in via Rubini 12, il progetto “Accogliere ad arte a Brindisi”, una iniziativa proposta e organizzata dall’associazione “ETS LE Colonne”.

Si tratta di un progetto di valorizzazione dei luoghi d’arte e delle risorse umane, che si occupano di accoglienza a turisti e visitatori, per facilitare sia l’approccio nei confronti dello straordinario patrimonio di arte e umanità che ogni città del nostro territorio possiede, sia lo sviluppo delle diversificate attività commerciali. “Accogliere ad Arte” ha pertanto lo scopo di migliorare la fruizione dell’offerta turistica e culturale dei nostri luoghi, con il contributo dei commercianti ed esercenti.

In tale contesto è davvero rilevante il ruolo che ogni attività commerciale ha in quanto luogo di “prima accoglienza” del visitatore e del turista.

Gli organizzatori dell’iniziativa stanno approntando il programma completo degli incontri che si terranno alla presenza dei partners del progetto e ai quali anche gli stessi commercianti parteciperanno. Per martedì 23 aprile, invece, sempre dalle ore 15.30 alle ore 17.30, è prevista la visita guidata in città.

La partecipazione è estesa alla cittadinanza ed è gratuita.

Per info e adesioni:

• Confesercenti tel.0831523190 oppure 3896182879

• Le Colonne tel 3792653244 oppure all’indirizzo email

segreterialecolonne@gmail.com

Con cortese richiesta di pubblicazione

Brindisi, 27 marzo 2024