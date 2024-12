Sconfitta esterna al PalaDozza di Bologna per la Valtur Brindisi, fermata dalla forza casalinga di una Fortitudo Bologna in fiducia e al comando delle operazioni fin dalla palla a due. La squadra brindisina ricuce più volte il gap accumulato in doppia cifra ma non riesce mai a capitalizzare le occasioni importanti per tornare a stretto contatto, permettendo ai padroni di casa di scrollarsi di dosso la pressione e sconfiggere la resistenza di una Valtur imprecisa al tiro (4/23 da tre, 17/22 ai liberi) e 18 palle perse. Protagonista di serata Fantinelli, MVP con ben 16 assist a referto.

Ritorno in campo per Mark Ogden dopo oltre due mesi dall’infortunio e schierato subito in quintetto da coach Bucchi al fianco di Calzavara, Allen, Fantoma e Vildera. Fatica ad entrare in ritmo la Valtur Brindisi, a segno con il solo Allen autore dei 5 punti di squadra nei primi cinque minuti (14-5). Il primo difficoltoso quarto scivola via sul 20-11. Alle percentuali basse da tre punti degli ospiti fa da contraltare la buona mira della Fortitudo dalla distanza che le permette di toccare anche il +14 al 17’ (34-20). La problematica falli dei lunghi bolognesi, gravati dai tre personali di Freeman e Mian, viene sfruttata dai biancoazzurri che raccolgono ben 12 rimbalzi offensivi per il contro break di 11-1 a valere il momentaneo -4. Le due triple consecutive di Panni chiudono il primo tempo sul 41-33. Al rientro in campo Freeman sale di colpi nella lotta sotto i tabelloni mettendo in difficoltà Ogden e Vildera per il nuovo vantaggio in doppia cifra dei padroni di casa. La reazione della Valtur coincide con il positivo ingresso in campo di Laquintana e il ritrovato Ogden a riportare i suoi a -4 (47-43 al 27’). Così come nel precedente periodo, Brindisi non capitalizza a dovere il momento propizio scivolando nuovamente sotto la doppia cifra di vantaggio a fine terzo quarto subendo un break di 11-5 (58-48). La tripla di Calzavara ricuce la distanza tra le due squadre a due possessi pieni (65-59 al 35’), Aradori non ci sta e si fa trovare pronto sulla sua mattonella per il nuovo allungo Fortitudo sul +13 nei due minuti successivi (74-61). I numerosi errori dalla lunetta per la Valtur rappresentano uno dei fattori più incisivi della mancata zampata dei tentativi di rimonta durante l’arco della partita. Finisce così al PalaDozza

Si ritorna al PalaPentassuglia per il prossimo turno di campionato in programma domenica 29 dicembre alle ore 18:00 contro la Tezenis Verona. Biglietti in vendita su Vivaticket e al New Basket Store a partire da €14.

IL TABELLINO

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA-VALTUR BRINDISI: 77-65 (20-11, 41-33, 58-48, 77-65)

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Aradori 9 (0/1, 3/6, 1 r.), Freeman 15 (7/11, 5 r.), Mian 13 (1/2, 3/5, 1 r.), Panni 11 (1/2, 3/6, 1 r.), Gabriel 5 (1/9, 1/6, 5 r.), Bolpin 13 (3/4, 2/7), Battistini 6 (1/1, 1/1, 3 r.) Fantinelli 5 (2/4, 0/1, 6 r.), Ferrucci ne, Giordano ne, Bonfiglioli ne. Coach: Caja.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 6 (3/5, 0/3, 1 r.), Arletti 2 (1/1, 5 r.), Del Cadia 2 (1/2, 1 r.), Vildera 4 (2/7, 7 r.), Fantoma (0/1 da tre), Radonjic 7 (1/1, 1/2, 7 r.), Calzavara 9 (0/1, 1/4, 2 r.), Allen 23 (5/11, 2/8, 5 r.), Ndzie (3 r.) Ogden 12 (4/7, 0/5, 11 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: De Biase – Ferretti – Cassinadri.

NOTE – Tiri liberi: Fortitudo 6/9, Brindisi 19/24. Perc. tiro: Fortitudo 29/66 (13/32 da tre, ro 4, rd 22), Brindisi 21/58 (4/23 da tre, ro 14, rd 34).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi