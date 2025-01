L’Amministrazione comunale è stata informata delle criticità che interessano la rete idrica a causa del maltempo. Il Sindaco Marchionna è in costante contatto con l’Acquedotto Pugliese per assicurare il ripristino del normale funzionamento della rete, previsto entro la mattinata odierna.

Comunichiamo inoltre la sospensione del servizio di mensa scolastica in quanto i tempi di risoluzione del problema idrico non sono compatibili con l’erogazione in condizioni igienico-sanitarie minime.