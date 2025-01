AVELLINO BASKET-VALTUR BRINDISI: 77-73 (19-16, 33-35, 57-51, 77-73)

AVELLINO BASKET: Lewis 15 (4/7, 2/3, 9 r.), Earlington 14 (3/5, 2/2, 6 r.), Bortolin 9 (4/6, 6 r.), Mussini 17 (2/6, 3/4, 2 r.), Jurkatamm 10 (1/1, 1/3, 2 r.), Nikolic 2 (1/2), Chinellato 8 (2/6, 0/1, 4 r.), Maglietti, Verazzo (0/1), Sabatino 2 (0/1, 0/1, 1 r.). Coach: Crotti.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 10 (4/9, 0/1, 4 r.), Arletti 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Del Cadia 8 (4/6, 4 r.), Vildera 12 (5/10, 7 r.), Fantoma ne, De Vico (0/2, 0/2, 2 r.), Radonjic 6 (0/1, 2/4, 10 r.), Calzavara 5 (1/4, 0/3, 4 r.), Allen 16 (5/10, 2/4, 2 r.), Ogden 14 (4/9, 0/3, 4 r.), Buttiglione ne, Valente ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: De Biase – Almerigogna – Morassutti.

NOTE – Tiri liberi: Avellino 19/28, Brindisi 15/20. Perc. tiro: Avellino 25/49 (8/14 da tre, ro 2, rd 28), Brindisi 28/70 (4/18 da tre, ro 19, rd 26).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

Sconfitta esterna al Pala Del Mauro per la Valtur Brindisi che si spegne sulle basse percentuali al tiro, in particolar modo il 4/18 dalla lunga distanza che vanifica i 19 rimbalzi offensivi conquistati e i 70 tiri totali tentati a fronte dei soli 49 di Avellino, in lunetta in 28 occasioni contro le 20 dei biancoazzurri. Top scorer dell’incontro Mussini a segno con 17 punti personali, miglior valutazione per Brindisi di Radonjic autore di 6 punti e 10 rimbalzi.

Quintetto brindisino formato da Calzavara, Allen, De Vico, Ogden e Del Cadia. Il primo canestro dal campo arriva dopo tre minuti di gioco, ad opera di Lewis, mentre Brindisi ne impiega cinque e mezzo per un avvio con grandi difficoltà in fase offensiva (10-2 al 6’). L’ingresso di Laquintana e Radonjic sbriglia la matassa in attacco ma la vena realizzativa di Mussini permette ai padroni di casa di mantenere il vantaggio a fine primo quarto sul 19-16. La Valtur mostra ancora polveri decisamente bagnate nei primi tre minuti del secondo parziale, a secco di punti fino al rientro in campo di Allen (insolito 0/3 dalla lunetta). I sei punti consecutivi di Ogden, ai tiri liberi e il canestro allo scadere dopo un’azione finale ben orchestrata in uscita dal time0ut, consentono a Brindisi il sorpasso a metà tempo (33-35). Bortolin e Ogden mettono in luce le proprie caratteristiche e qualità, rendendosi fattori chiave per centimetri e qualità nei rispettivi attacchi di squadra (49-43 al 25’). Il quarto fallo del lungo americano è una nota assai dolente per coach Piero Bucchi costringendo a richiamarlo in panchina. Brindisi accusa il colpo, Avellino ne approfitta e scappa via in vantaggio in doppia cifra sul 55-44. L’utilizzo del doppio play Laquintana-Calzavara vivacizza la Valtur e dimezza il gap al 57-51 a fine terzo quarto. Avellino torna al massimo vantaggio di +11 e coach Bucchi si gioca la carta Ogden tentando il tutto per tutto. L’impulso arriva da Vildera, autore di 9 punti consecutivi (68-62 al 35’) sotto le plance. Brindisi rosicchia il gap di svantaggio fino a 5 lunghezze a un minuto dalla fine ma le triple piedi per terra di Ogden e Radonjic terminano sul ferro spegnendo definitivamente le speranze di rimonta.

Prossimo turno di campionato anticipo di sabato 25 gennaio alle ore 20:30 in casa dell’Apu Old Wild West Udine.