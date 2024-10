Netta sconfitta per la Valtur Brindisi in occasione del recupero della seconda giornata di Serie A2, disputato a sole quarantotto ore di distanza dalla trasferta di Cividale del Friuli. La squadra biancoazzurra subisce fin dalla palla a due la maggiore energia, precisione e lucidità dei padroni di casa che mettono in chiaro da subito l’andamento del match largamente a proprio favore e concludono con il punteggio finale di 75-57.

Pronti-via e Cantù sfrutta due contropiedi con transizione offensiva che vanno a segno per i primi cinque punti consecutivi di uno degli ex dell’incontro, Joonas Riismaa. Il break iniziale è di 11-0 per i padroni di casa in tre minuti di gioco. Brindisi reagisce partendo da una fase difensiva decisamente migliore rispetto alle palesi difficoltà in attacco in un primo quarto (20-8) caratterizzato da ben sette palle perse e 3/16 al tiro. L’Acqua S.Bernardo attacca il ferro con continuità sfruttando la mobilità dei propri lunghi mentre la squadra biancoazzurra forza numerosi tiri e incappa in altrettanti errori piuttosto banali. Il divario si allunga fino al +23 prima della tripla di Allen che decreta il 45-25 a fine primo tempo. Al rientro in campo il copione non cambia e i primi tre minuti di gioco si aprono con due palle perse in attacco dalla Valtur e due triple subite nelle azioni successive. Il quintetto formato da Calzavara-Allen-Fantoma-Radonjic-Vildera prova a dare segnali di reazione dal -26 al -18 di fine terzo quarto (60-42). Il parziale a favore dei biancoazzurra si allarga al 15-0 per il momentaneo -11 al 33’ (60-49), periodo in cui la difesa brindisina costringe Cantù a rimanere a secco per oltre sei minuti di gioco. Basile e Riismaa riportano i suoi a distanza di sicurezza utile per gestire il finale di partita fino al definitivo 75-57.

Domenica 13 ottobre la Valtur Brindisi tornerà al PalaPentassuglia per affrontare la Unieuro Forlì in occasione della quarta giornata di Serie A2. Palla a due alle ore 18:00, biglietti in vendita a partire da €14.

IL TABELLINO

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ-VALTUR BRINDISI: 75-57 (20-8, 45-25, 60-42, 75-57)

ACQUA S.BERNARNDO CANTÙ: McGee 7 (2/6, 0/4, 7 r.), Moraschini 8 (1/3, 1/4, 2 r.), De Nicolao 9 (1/1, 2/3, 2 r.), Burns 4 (2/4, 4 r.), Basile 21 (6/11, 3/6, 9 r.), Valentini (0/1, 0/3, 4 r.), Viganò ne, Piccoli (0/1, 0/1, 2 r.), Riismaa 18 (4/5, 3/6, 4 r.), Possamai 8 (3/4, 4 r.). Coach: Brienza.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana 4 (2/7, 4 r.), Arletti 6 (3/7, 0/1, 4 r.), Del Cadia (8 r.), Vildera 7 (2/4, 4 r.), Fantoma (0/1), Ogden 12 (2/5, 2/4, 11 r.), Radonjic 6 (2/3 da tre), Calzavara 12 (3/7, 1/3, 4 r.), Allen 16 (2/7, 4/8, 4 r.). Coach: Bucchi.



ARBITRI: Bartoli – Wassermann – Roiaz.

NOTE – Tiri liberi: Cantù 10/14, Brindisi 8/12. Perc. tiro: Cantù 28/63 (9/27 da tre, ro 8, rd 32), Brindisi 21/58 (7/22 da tre, ro 8, rd 28).

