Grande fermento a Brindisi per Cristiana Carella, in arte “Senza Cri”, che si appresta a vivere un altro momento clou della sua già ricca carriera. Dopo la brillante partecipazione al Talent “Amici” la venticinquenne artista brindisina sarà infatti tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2026, in programma domenica 14 dicembre con diretta in prima serata su Rai 1.

“Senza Cri” (vero nome Cristiana Carella, classe 2000) si esibirà con il suo brano “Spiagge” sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo, sfidando gli altri talenti per conquistare un posto al prestigioso Festival di Sanremo 2026.

La posta in gioco è altissima: in palio ci sono solo due ambite posizioni per la sezione “Big” della 76ª edizione del Festival. Tutta la Puglia e Brindisi sono pronte a fare il tifo per lei durante la serata decisiva Ad Maiora Senza Cri.