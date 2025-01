VALTUR BRINDISI-REAL SEBASTIANI RIETI: 72-67 (20-13, 37-24, 49-52, 72-67)

VALTUR BRINDISI: Laquintana 6 (2/6, 5 r.), Arletti 4 (1/3, 4 r.), Del Cadia 4 (2/4, 3 r.), Vildera 2 (1/4, 5 r.), Fantoma (0/1 da tre, 1 r.), De Vico 2 (0/1, 0/1, 1 r.), Radonjic 8 (1/1, 2/2), Calzavara 13 (1/4, 2/7, 6 r.), Allen 21 (9/13, 0/3, 6 r.), Ogden 12 (5/9, 7 r.), Buttiglione ne, Valente ne. Coach: Bucchi.

REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 12 (6/11, 8 r.), Piunti 7 (2/6, 0/3, 4 r.), Monaldi 2 (1/5, 0/3, 2 r.), Pollone, Harris 23 (6/12, 3/7, 3 r.), Spanghero 5 (1/2, 1/5, 1 r.), Sarto 7 (0/1, 2/4, 2 r.), Cicchetti 3 (0/1, 5 r.), Piccin (0/2, 0/3, 2 r.), Viglianisi 8 (2/2 da tre, 2 r.). Coach: Rossi.

ARBITRI: Vita – Bonotto – Pratico’.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 17/24, Rieti 15/20. Perc. tiro: Brindisi 29/60 (5/14 da tre, ro 5, rd 35), Rieti 24/61 (12/34 da tre, ro 8, rd 30).

Torna alla vittoria la Valtur Brindisi al PalaPentassuglia contro una combattiva Real Sebastiani Rieti, capace di cambiare l’inerzia in un secondo tempo gagliardo e vissuto punto a punto nell’ultimo periodo di gioco. Brindisi vince di carattere e orgoglio, blindando la difesa negli ultimi cinque minuti in cui subisce solo 4 punti e trovando buone risposte da un quintetto molto sbilanciato sugli esterni a disposizione e Ogden da uomo d’area. MVP di serata Allen autore di 21 punti, 7 assist e 6 rimbalzi per una valutazione pari a 27.

Starting five formato da Calzavara, Allen, De Vico, Ogden e Del Cadia ed è il centro italiano a realizzare i primi due canestri della sua squadra bilanciati dai due falli personali nei primi cinque minuti di partita al pari del rietino Piunti. Nel pitturato Spencer fa valere subito tutto il suo atletismo rifilando tre stoppate nel primo quarto, chiuso ottimamente da Brindisi con un parziale di 7-0 valevole per il 20-13. Non converte a pieno il buon momento la Valtur e dal +9 con antisportivo a favore, spreca dalla lunetta e subisce due triple di fila da Harris per un contro break di 0-8. La strenua difesa di Del Cadia e De Vico sui lunghi e le triple di Calzavara permettono a Brindisi di prendere ritmo e toccare la doppia cifra di vantaggio 37-24 alla fine del primo tempo. Rientra in campo con tutt’altro piglio la squadra ospite sfruttando i centimetri di Spencer a segno con due schiacciate in due azioni consecutive. Le alte percentuali ritrovate dalla distanza, a segno con tutti gli esterni in campo, consentono a Rieti di sorpassare al 29’ sul 47-48 realizzando 24 punti in 9’, tanto quanto quelli prodotti nei primi 20’. Il parziale si allunga ancora fino al punteggio di 49-52 a fine terzo quarto. La scossa arriva dal duo Radonjic-Laquintana per il 5-0 di mini break nei primi 24” dell’ultimo periodo. La partita vive la fase concitata in equilibrio in una lotta punto a punto in cui coach Bucchi abbassa sensibilmente il quintetto con Ogden da centro, Radonjic, Allen e il doppio play Laquintana-Calzavara (64-61 al 37’). Con due canestri di fila e 2/2 dalla lunetta Allen si prende la scena nel momento clou: Brindisi torna alla vittoria tra gli applausi del PalaPentassuglia.

Prossimo turno di campionato domenica 19 gennaio alle ore 18:00 alla Pala Del Mauro contro Avellino.