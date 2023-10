Lo scorso 26 ottobre 2023, a Milano, il Comune di Brindisi ha ricevuto il Premio nazionale Comunità 2023 Future4Cities, assegnato nel corso del “Festival delle città che cambiano” al progetto Case di Quartiere finanziato dalla Regione Puglia attraverso il POR Puglia 2014-2020 Azione 3.2 e 9.3 Hub di Innovazione Sociale.

Il Festival e la premiazione hanno avuto luogo il 25 e il 26 ottobre organizzati da FROM, Will, BASE Milano e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Per la categoria “Comunità”, oltre a Brindisi, sono arrivate in finale le esperienze del Comune di Milano (PIDS Piccole iniziative diffuse di intrattenimento socioculturale), Bergamo (Reti di Quartiere e Relazioni con i cittadini), Lecce (Tagliatelle – Stazione Ninfeo), Associazione Maestri di Strada di Napoli (Maestri di Strada) e Ministero della Giustizia (Programma 2121). A partecipare, più di 370 progetti da tutta Italia che di fatto costituiscono la mappa di chi e come sta cambiando le città nel nostro Paese attraverso 6 tematiche principali: Ambiente, Mobilità, Comunità, Sviluppo economico locale, Innovazione e Rigenerazione urbana.

Il Progetto Case di Quartiere, avviato a gennaio 2023, ha rifunzionalizzato 10 immobili sottoutilizzati nel centro e nella periferia della città di Brindisi che oggi sono luoghi di aggregazione e offerta culturale: Molo 12 (Palazzo Guerrieri), Accademia degli Erranti (Ex Convento delle Scuole Pie), Yeahjasi Spazio Musica (Ex Convento Santa Chiara), Minimus (Bastioni Carlo V) beni monumentali nel centro storico; Parco Buscicchio nel quartiere Sant’Elia, Centro Aggregazione Giovanile del Paradiso, Casa San Bao a La Rosa, e le case in via di attivazione, Home Lab nel quartiere Paradiso, Ex Supermercato Perrino e Centro di Dinamicizzazione nel quartiere di Tuturano. Le Case di Quartiere, i loro Enti Gestori e le comunità di riferimento, oggi diventati una rete, sono stati accompagnati grazie al progetto in percorsi di animazione, affiancamento, formazione e mentoring che hanno di fatto consentito la nascita di nuovi servizi di welfare e di comunità.

Il premio “Comunità” conferma e rafforza la scelta del Comune di Brindisi di potenziare il modello del Progetto Case di Quartiere attraverso la sua continuazione con il PN Pon Metro Plus e Città Medie Sud di cui è in corso il percorso di coprogettazione con la cittadinanza.