Nata come una scommessa tra lo scetticismo generale l’Associazione Brindisi vola a canestro ha spento la sua decima candelina. Per l’occasione i soci hanno voluto festeggiare la ricorrenza in un noto locale della città insieme ai vertici della Valtur Brindisi a testimonianza della condivisione degli obiettivi societari e della sinergia con il progetto sportivo. Tra gli ospiti il presidente del sodalizio brindisino Dott. Nando Marino, il GM Tullio Marino, il direttore sportivo Leo De Riycke, il team manager Francesco Caiulo, il capo allenatore Piero Bucchi ed i suoi assistenti. Una serata dove si è arrotolato il film di una bella storia di sport in cui i protagonisti sono gli associati ed il loro amore verso la New basket Brindisi e la città di Brindisi.

“Brindisi vola a canestro è una delle cose piu belle cha abbiamo creato in questi dodici anni di pallacanestro – racconta il Presidente della Valtur Brindisi Nando Marino – mutuando quanto fatto già a Varese dove un consorzio di società davano un contributo economico alla squadra di basket. Da lì l’idea di unire un gruppo di amici animati dalla passione della palla a spicchi che stanno bene insieme in modo che seguire la squadra diventi un momento di socialità e di aggregazione. Questo gruppo è con noi e ci sostiene seguendo il nostro progetto di sviluppo della pallacanestro brindisina. Sono felice di festeggiare i 10 anni della nascita di questa bellissima realtà anche se la cosa mi rattrista un po’ perché vuol dire che siamo invecchiati. Scherzi a parte dico che è bello e speriamo che nel decennale, se la sfortuna ci lascia un po’ in pace, si possa festeggiare qualcosa di molto bello a fine giugno”.

Molto felice anche l’attuale presidente di Brindisi vola a canestro dott. Gabriele Perna : “Il 2024 è un anno importante per la nostra Associazione perché si festeggia il decimo compleanno il cui scopo è quello di essere vicini alla New Basket Brindisi e di supportarla dando un contributo sotto ogni aspetto. Anche quando le cose non sono andate molto bene dal punto di vista sportivo noi tutti siamo sempre rimasti uniti alla società e lo faremo sempre anche nel futuro per poterla sostenere. Forza Valtur Brindisi”.

Al termine della cena lo stesso presidente a nome del direttivo e dei soci ha rinnovato la stima e la fiducia alla società facendo dono ai presenti di un bellissimo portachiavi che evoca i 10 anni della stessa.

Ufficio Comunicazione Associazione “ Brindisi Vola a Canestro”