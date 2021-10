Giovedì 28 ottobre alle ore 19.00 (alla porta 18.30) la stagione concertistica “BrindisiClassica” propone una serata d’eccezione in compagnia della soprano Mariella Gernone e del pianista Flavio Peconio per una serata dedicata all’ascolto di alcune delle più belle melodie di tutti i tempi, dalla magia dell’Opera lirica al fascino dell’Operetta e alla Canzone Classica Napoletana con intermezzi pianistici di rara bellezza.

In scaletta arie di Puccini: Mi chiamano Mimì (Boème), Un bel dì vedremo (Madama Butterfly), Vissi d’arte, vissi d’amore (Tosca), Pace, pace, mio Dio (La forza del destino), Il valzer di Frou Frou (La Duchessa del Bar Tabarin); della canzone napoletana sono in programma: I’ te vurria vasà! Di Eduardo Di Capua, Munastero ‘e Santa Chiara di Alberto Barberis, Reginella di Gaetani Lama e Torna a Surriento di Ernesto De Curtis. I brani lirici saranno intervallati da interventi pianistici a sorpresa del M° Flavio Peconio.

Mariella Gernone svolge un’intensa attività concertistica per importanti Enti musicali spaziando dal Sacro al Profano, dalla Musica da camera alla Lirica. Distintasi in eleganti duetti con il baritono Piero Naviglio e con Rocco Capionio alla tromba solista, si è esibita presso i teatri Piccolo Esquilino e Argilla di Roma e ha sostenuto i ruoli di Giovanna nel Rigoletto di Verdi, di Flora nella Traviata e di Berta nel Barbiere di Siviglia in molti importanti teatri italiani; memorabile la performance per una delegazione Italo-Russa nella Villa Costantino Bari, alla quale è seguita una tournée in Russia, ove, a Mosca, si è esibita alla presenza della maggiori autorità russe e italiane.

Flavio Peconio si è formato alla prestigiosa scuola pianistica barese e si è perfezionato con i Maestri Philip Lorenz a Los Angeles e François-Joël Thiollier. Vincitopre d’importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali, si esibisce per prestigiose istituzioni concertistiche in Italia e all’estero con unanimi consensi di pubblico e di critica. Ha suonato con le orchestre A.GI.MUS., Accademia di Tirana, Accademia Musicale Pescarese, Sinfonica della Provincia di Bari e molte altre. È apprezzato dalla critica specializzata per la bellezza timbrica, la cantabilità, la disinvoltura esecutiva e la solida tecnica. È docente di Pianoforte principale presso il conservatorio “N. Rota “ di Monopoli.

PRENOTAZIONI BIGLIETTI E INFO

Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” – Brindisi

Cell. 3389097290 – www.associazioneninorota.it

Posto unico € 10,00 – Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00

Acquisti on line: www.2tickets.it