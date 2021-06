Lunedì 21 giugno ore 20:30 (alla porta 20:00) – Chiostro ex Convento San Paolo Eremita – Brindisi

“MA MISI ME PER L’ALTO MARE APERTO…”

di e con MICHELE MIRABELLA

TRIO MERCADANTE

Francesca Salvemini (flauto), Rocco Debernardis (clarinetto) – Leo Binetti (pianoforte)

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il “Professore” della televisione italiana, con il suo stile accattivante, conduce gli spettatori in un coinvolgente percorso sul “Sommo Poeta”. Un viaggio arricchito da molteplici riferimenti ad altri “grandi” della tradizione letteraria, che fa di questo spettacolo un vero e proprio excursus della storia della letteratura italiana nei secoli.

La narrazione, che si struttura nella forma di una chiacchierata con il pubblico, viene arricchita dalla lettura di alcuni passi immortali. La musica, che si snoda lungo un percorso di suggestioni ispirate dal profondo “magnetismo comunicativo” del Professore, vede protagonista il “Trio Mercadante”, formato da Francesca Salvemini al flauto, Rocco De Bernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte; la proiezione d’immagini accompagna il percorso in un continuum di bellezza ed eleganza espositiva.

L’evento è in programma a Brindisi nel giorno della Festa della Musica, lunedì 21 giugno 2021 alle 20:30, nel chiostro dell’ex Convento San Paolo Eremita in Piazza Dante 6.

INFO: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033

Biglietti d’ingresso: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00