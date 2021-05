“Salut D’Amour” è il giusto titolo del concerto per violino e pianoforte, che il duo Lorenzo Parisi, al violino, e Giuseppe Maiorca, al pianoforte, terranno a Brindisi martedì 1° giugno (ore 20.00) nel Chiostro dell’ex Convento San Paolo Eremita per la XXXVI stagione concertistica “BrindisiClassica” organizzato dall’Associazione Musicale “Nino Rota”. “Salut d’amour” è, infatti, un brano lirico ed evocativo di rara bellezza, tra i più noti ed eseguiti di Edward Elgar, la cui melodia ha ispirato tantissimi arrangiamenti per spettacoli d’ogni genere.

Il programma della serata prevede: Edward Elgar (Sonata), Ludwig van Beethoven (Romanza op. 40), Henryk Wieniawski (Légende, op. 17), Edward Elgar (Salut d’amour), Jules Massenet (Méditation de Thaïs), Johannes Brahms (Scherzo).

Il duo protagonista della serata è, in realtà, un vero e proprio sodalizio musicale stabile e consolidato, molto noto in Italia e all’estero per l’impegno profuso nella diffusione della cultura musicale classica con un repertorio che tocca tutti gli stili e le epoche e appassionano il pubblico per l’intensità delle esecuzioni.

Lorenzo Parisi vanta una rilevante carriera professionale in orchestre sinfoniche e da camera, tra le quali spicca la Carme, composta da solisti del Teatro alla Scala. Ha collaborato da solista con musicisti di fama internazionale ed è stato Direttore Artistico del Teatro di tradizione “A. Rendano” di Cosenza e della sua Orchestra Sinfonica. Suona un violino Antonio Sgarbi del 1909. Giuseppe Maiorca, allievo e grande amico di Aldo Ciccolini, si è diplomato con Menzione d’Onore al Royal College of Music di Londra, appassionandosi nell’interpretazione di opere poco eseguite e di autori del Novecento italiano. Da oltre quarant’anni tiene concerti e corsi di perfezionamento in ogni parte d’Italia e d’Europa. È docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Cosenza.

INFO E PRENOTAZIONI: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033

BIGLIETTI D’INGRESSO: Euro 10,00 – Ridotto studenti e under 25: Euro 5,00