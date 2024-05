Il portale Brundisium.net si schiera a favore della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, ricorrenza di estrema importanza per sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga sociale che minaccia la sicurezza dei più giovani.

In occasione di questa giornata, Brundisium.net ha deciso di promuovere attivamente la consapevolezza contro questa odiosa pratica attraverso un doodle che accompagna la testata, visibile su tutte le pagine del sito.

La Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che si celebra il 5 maggio di ogni anno, è un momento cruciale per riflettere sulle sfide e gli sforzi compiuti per contrastare questo fenomeno. La Polizia Postale, in prima linea in questa battaglia, ha redatto un dossier che mette in luce i principali aspetti del problema, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership con il settore privato e le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte agli utenti (clicca qui per il dowload).

I dati forniti dalla Polizia Postale sono allarmanti: nel 2023 sono stati analizzati complessivamente 28.355 siti, di cui quasi 2800 sono stati inseriti nella black list dei siti contenenti rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori. Oltre 1100 persone sono state identificate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato materiale di abuso sessuale su minori. Non solo, le estorsioni sessuali sono in aumento, mentre l’adescamento online, seppur in lieve calo, colpisce soprattutto la fascia di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

La Polizia Postale, con il suo Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e le Sezioni Operative territoriali, ha ottenuto risultati significativi nel contrastare la pedopornografia online.

Nella Regione Puglia, solo negli ultimi 12 mesi sono stati eseguiti 5 arresti e denunciate 36 persone per reati legati alla detenzione di materiale pedopornografico e all’adescamento di minori sulla rete.

Tuttavia, la lotta contro questo fenomeno non si limita all’azione repressiva, ma include anche un impegno costante nella prevenzione. La Polizia Postale ha condotto oltre 100 incontri di formazione e informazione rivolti ai giovani, al fine di educarli su un uso consapevole dei social media e delle nuove frontiere della comunicazione telematica.

L’Associazione Culturale Brundisium.net, attraverso il suo portale, si unisce a questa importante causa, promuovendo la cultura della sicurezza digitale e incoraggiando una navigazione responsabile tra i propri utenti. La collaborazione con la Polizia Postale e altri attori chiave è fondamentale per rendere Internet un luogo più sicuro per tutti.

L’impegno quotidiano nella lotta contro la pedofilia e la pedopornografia, sia online che offline, è una priorità per Brundisium.net e per tutti coloro che si battono per proteggere i più vulnerabili nella società.