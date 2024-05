Il dottor Luigi Carnevale è uno dei prefetti più capaci ed esperti d’Italia.

E da poco più di un mese è Prefetto di Brindisi.

Pur essendo di origini siciliane, il dottor Carnevale conosce il nostro capoluogo come pochi, perché ne ha guidato la Squadra Mobile della Polizia a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi dei 2000: alcuni degli anni più difficili sul fronte della sicurezza del nostro territorio.

Ma non solo.

Nel corso della sua carriera è stato vice dirigente della Mobile di Roma, consulente della commissione antimafia, responsabile della sicurezza del presidente della Camera, responsabile della Polizia Scientifica, dirigente dell’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano.

Oggi torna a Brindisi perché la provincia di Brindisi si appresta, a metà giugno, a ospitare il più importante vertice mondiale dell’anno: il G7.

Tutti gli occhi del Pianeta saranno puntati qui, dove siederanno allo stesso tavolo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e gli altri “grandi della terra”.

Oggi, in veste di Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile, assieme alla dirigente del dipartimento regionale Barbara Valenzano e al coordinatore provinciale dei volontari Giannicola D’Amico, ho incontrato il Prefetto Carnevale per mettere a disposizione l’intera nostra struttura e tutti i volontari necessari per affrontare questo evento decisivo per il mondo, ma storico per noi.

Garantire la sicurezza e l’ordine in occasione di circostanze tanto eccezionali è un compito estremamente difficile. E tutto, ogni ingranaggio, deve funzionare al meglio. Senza intoppi.

Per questo con sua Eccellenza siamo convenuti sull’opportunità di avvalersi anche del lavoro dei nostri volontari e delle nostre strutture, per garantire il massimo dell’efficienza.

Restiamo quindi da questo momento a disposizione per qualsiasi compito o ufficio, per la buona riuscita di un evento su cui si concentreranno speranze e occhi del mondo.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)