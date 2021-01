Un’ottima notizia per i nostri ospedali – esordisce cosi Maurizio Bruno, consigliere regionale PD – dando la notizia che ieri si è riunita la prima commissione della Regione Puglia alla quale ha partecipato anche il direttore generale dell’Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone.

“E questo è quanto è stato deciso:

1,6 milioni di euro andranno all’ospedale di Francavilla Fontana per i lavori esterni di ristrutturazione.

1,7 milioni al presidio ospedaliero di Ceglie Messapica per lavori di adeguamento e ristrutturazione.

3 milioni a Ostuni per l’ampliamento del presidio e la realizzazione di una nuova piastra.

8 milioni al Perrino di Brindisi per finanziare il nuovo day hospital di Oncoematologia.

In tutto parliamo di 15 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia per gli ospedali della provincia di Brindisi, grazie ai fondi residui del cosiddetto “articolo 20”.

In tempi così duri per la nostra sanità non è una parte di ciò che abbiamo bisogno – aggiunge Bruno – Ma questi lavori, garantendo più sicurezza, decoro e ampliamenti, rappresentano un passo davvero concreto nella giusta direzione.