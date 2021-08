Approvato il nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, spendibili mediante tessera sanitaria/codice fiscale, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità

FASANO – Sono riaperti da sabato 31 luglio, i termini per richiedere il bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale per l’emergenza Covid.

È stato infatti approvato il nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, spendibili mediante tessera sanitaria/codice fiscale, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari con un limite di reddito di 800 euro. L’importo del buono spesa varierà in base alla composizione del nucleo familiare (e cioè tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di Fasano): fino a 2 persone è di 200 euro, 320 euro per nuclei da 3 a 4 persone, 400 euro per nuclei con cinque o più persone.

I cittadini interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su apposita piattaforma, collegandosi da computer o da telefono cellulare, compilando tutti i campi indicati dopo aver selezionato Comune di Fasano. Si prega di fare attenzione durante la compilazione perché una volta confermata non potrà più essere modificata.

Link: https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php

Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare successivamente una data di scadenza per la presentazione delle istanze.

L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti del nucleo familiare.

«Durante questi mesi abbiamo incontrato – dice l’assessore alle Politiche Sociali, Angela Carrieri –, ascoltato ed aiutato numerose famiglie fasanesi che, a causa della pandemia da COVID19, si sono ritrovate in forte disagio economico. Il nostro lavoro di sostegno continua con questo (terzo) avviso per l’assegnazione di buoni spesa al quale si potrà accedere con le modalità già utilizzate nel precedentemente. Continuiamo il nostro lavoro di studio e progettazione per garantire a tutti i cittadini un po’ di quella serenità che il COVID ha portato via».

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 080/4394298 – 080/4394286.

Ufficio Stampa

Città di Fasano