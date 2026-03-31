Si è svolto nei giorni scorsi, nella cornice del Flabi Mediterranean Coffee, il quarto appuntamento del ‘Business Corner’, iniziativa promossa da Ance Brindisi e dai Professionisti di Confcommercio Brindisi. Ospite della serata Antonio Benarrivo, ex campione del Parma Calcio e protagonista della Nazionale Italiana negli anni d’oro.

Un incontro durante il quale Benarrivo ha raccontato la sua storia, fatta certamente di talento, ma anche di occasioni colte al momento giusto: un insieme di elementi che, come in un puzzle, devono incastrarsi perfettamente, nello sport così come nella vita.

Un’immagine che richiama da vicino anche il percorso che il nostro territorio è chiamato a compiere: mettere insieme competenze, visione, capacità imprenditoriale e opportunità, affinché ogni tassello trovi il proprio posto e contribuisca a invertire il trend, aprendo la strada a una nuova stagione di sviluppo sociale ed economico.

Una carriera, quella del campione brindisino, costruita grazie a passione, costanza e intraprendenza, qualità senza le quali anche le opportunità più favorevoli non sarebbero bastate.

Valori pienamente condivisi dagli imprenditori e dai professionisti presenti, chiamati ogni giorno a mettere in campo competenza, dedizione e resilienza per raggiungere i propri obiettivi. E, come ha sottolineato lo stesso Benarrivo, “un po’ di fortuna non guasta mai”.

Dal confronto è emersa anche la volontà di trasformare l’ispirazione in azione concreta: tra le idee nate durante la serata, l’organizzazione di una partita di beneficenza che vedrà sicuramente in campo Antonio Benarrivo, insieme a imprenditori, professionisti e altri protagonisti del territorio.

Il Business Corner si conferma così un luogo capace non solo di mettere in dialogo mondi apparentemente diversi, ma anche di generare iniziative reali e condivise. Perché dal Business Corner nascono idee concrete.