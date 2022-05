Nel corso dell’odierna conferenza stampa, il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi Antonio D’Amore e il Segretario generale Angelo Caforio hanno illustrato i dati relativi al bilancio 2021 che si è chiuso con un avanzo di gestione di 440.000 euro. Nel corso dello stesso anno, inoltre, sono stati erogati contributi diretti a 124 imprese per oltre 560.000 euro.

Dati estremamente positivi anche in riferimento al primo quadrimestre del 2022 durante il quale sono stati concessi (e in gran parte già erogati) contributi per circa un milione di euro a 350 imprese che hanno partecipato ai bandi.

Si fornisce, in ogni caso, un prospetto con i dati riferiti all’attività svolta nel 2021 e nel primo quadrimestre del 2022.