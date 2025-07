È stato siglato il Protocollo d’Intesa tra Camera di Commercio di Brindisi-Taranto e Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile: un accordo istituzionale che definisce il quadro delle iniziative condivise a favore delle imprese dei territori di Brindisi e Taranto, di ogni settore economico.

Il documento, che sarà presentato in settembre nel corso di un evento dedicato, sancisce formalmente l’intesa già assunta fra le parti al momento dell’inaugurazione della sede del Tecnopolo presso la Cittadella delle imprese di Taranto, avvenuta nel maggio scorso. Promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo del territorio, con particolare riferimento ai sistemi produttivi locali e alle filiere ad alto potenziale tecnologico, favorire la transizione digitale e sostenibile delle imprese; rafforzare il dialogo tra mondo della ricerca, imprese e pubblica amministrazione; sviluppare iniziative comuni per l’attrazione di investimenti, imprese innovative e talenti; promuovere la cultura dell’innovazione, dell’imprenditorialità e della sostenibilità nelle aree di competenza: sono i principi generali sulla base dei quali le due Istituzioni opereranno congiuntamente, definendo poi nel dettaglio l’operatività.

«La programmazione regionale, nazionale ed europea offre oggi ai nostri territori l’opportunità per diversificare l’economia, affrontare la doppia transizione e trasformare il volto di questa porzione di Sud – commenta il Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto, Vincenzo Cesareo. Credo che, come Ente con una competenza di area vasta ionico – adriatica, possiamo giocare un ruolo strategico nel percorso di rilancio economico e sociale del territorio, anche muovendoci nel solco delle linee guida del sistema camerale italiano: supporto alla competitività delle imprese, promozione dell’innovazione, rafforzamento del capitale umano e sostegno alla sostenibilità ambientale e digitale, oltreché cogliendo le peculiarità territoriali da cui traiamo costante ispirazione.

Per Brindisi e Taranto, realtà profondamente caratterizzate da processi di transizione industriale, poi, le opzioni di sviluppo complementare si articolano intorno a settori chiave come la blue economy, l’energia, la logistica, l’industria tecnologica. È in questo contesto, anche grazie ad un partner scientifico di così alto livello come il Tecnopolo, che ci ripromettiamo di accompagnare le nostre imprese. La Camera di commercio – ha rimarcato Cesareo – sta così diventando un vero e proprio hub di diffusione e sperimentazione della conoscenza, un punto di riferimento per l’integrazione fra finalità della ricerca, impresa e pubblica amministrazione, anch’essa in costante cambiamento. Vediamo, quindi, la collaborazione con il Tecnopolo Mediterraneo come un’occasione irripetibile di rafforzare, a favore dell’intero sistema economico, senza distinzione di settore né di dimensione d’impresa, la nostra capacità di generare e condividere saperi, progettare iniziative formative e costruire percorsi di innovazione condivisa».

«Questa intesa rappresenta un passo tangibile verso un modello di sviluppo territoriale fondato sulla cooperazione – ha detto Antonio Messeni Petruzzelli, presidente del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. Con questo accordo intendiamo rafforzare una visione condivisa per lo sviluppo sostenibile e competitivo dell’area. Mettere a sistema le competenze del Tecnopolo e quelle della Camera di Commercio ci permette di unire capacità progettuale e prossimità al tessuto imprenditoriale, rafforzando l’ecosistema dell’innovazione sostenibile nelle province di Taranto e Brindisi e favorendo il dialogo tra ricerca, imprese e istituzioni. La collaborazione ci consente di promuovere congiuntamente iniziative su digitalizzazione, innovazione e formazione – ha aggiunto Messeni Petruzzelli -, con l’obiettivo di creare condizioni favorevoli per attrarre investimenti, supportare le filiere ad alto contenuto tecnologico e costruire percorsi di crescita per le imprese del territorio. In un momento decisivo per il Mezzogiorno, è fondamentale creare alleanze strategiche che rendano il territorio più attrattivo per talenti, investimenti e nuove iniziative imprenditoriali, generando un impatto duraturo e inclusivo».

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto