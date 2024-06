Si è insediato nella Cittadella delle imprese, sede di Taranto dell’Ente camerale, il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Brindisi – Taranto.

Costituito con deliberazione della Giunta, il Comitato è parte dell’ampia rete nazionale di analoghi organismi insediati presso le Camere di commercio in adesione ai diversi protocolli sottoscritti da Unioncamere con i Ministeri competenti sin dal 1999, ed opera con l’obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili. Ne fanno parte le consigliere camerali: Matilde Contento – che, in quanto componente di Giunta, assolve anche il ruolo di referente per tale Organo; Elisa Forestiero; Rosita Giaracuni; Beatrice Lucarella; Lucia Minutello; Paola Scialpi; Franca Todaro.

«Dal 2015, il Comitato IF non è stato più ricostituito nelle Camere di Brindisi e Taranto. Oggi, quindi, con l’insediamento, non solo restituiamo a questo organismo la giusta dignità operativa all’interno dell’Ente, ma ci assicuriamo che i concetti di gender mainstreaming ed empowerment femminile siano presenti nel momento in cui costruiamo le politiche camerali, rendendole davvero concrete ed inclusive – ha detto il Presidente della Camera di commercio, Vincenzo Cesareo. Le colleghe, che procederanno nelle prossime sedute a completare la composizione del Comitato e ad eleggere al loro interno una Presidente, sono professioniste e imprenditrici molto competenti nel loro campo e sul tema. Sono certo che sapranno aggiungere un valore determinante alla programmazione».