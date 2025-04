“Prevenzione”, “pianificazione” e “responsabilizzazione”, queste le parole chiave emerse nel corso di un incontro svoltosi nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, nella sede del Palazzo del Governo, fortemente voluto dalla Direzione Regionale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in vista dell’inizio della stagione di grave pericolosità per gli incendi boschivi, per richiamare le varie componenti del Sistema regionale di protezione civile alle pratiche da adottare per una efficace mitigazione del rischio.

L’incontro, presieduto dal Vice Prefetto Vicario, ha visto l’autorevole presenza del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, dei Sindaci della provincia, del Questore, dei vertici territoriali delle Forze di Polizia, del Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Lecce-Brindisi, della Polizia Provinciale, della Capitaneria di Porto, nonché dei rappresentanti del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile, di A.R.I.F. e dei soggetti gestori della rete viaria e ferroviaria.

Nell’occasione sono stati forniti dai Vigili del Fuoco elementi utili, con la presentazione delle allegate slides, per favorire una maggiore consapevolezza dei compiti spettanti a tutti gli attori coinvolti, ai fini del rafforzamento dell’efficacia dell’azione di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, fenomeno che, come ben noto, rappresenta nel periodo estivo una criticità rilevante.

Tutti gli spunti forniti dai relatori sono stati apprezzati dagli intervenuti, in particolare dai Sindaci che, in qualità di Autorità comunali di protezione civile e prime sentinelle dei rispettivi territori, sono stati sensibilizzati ad adottare ogni misura di competenza, come ad esempio l’aggiornamento della pianificazione di protezione civile e l’installazione di idonei idranti antincendio stradali, anche al fine di garantire uno sviluppo turistico sostenibile del territorio e della salvaguardia delle relative bellezze ambientali e paesaggistiche

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI