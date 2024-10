Saranno allestiti gazebo in più città per raccogliere le adesioni durante il weekend. A Brindisi presenti il commissario regionale On. Mauro D’Attis e la coordinatrice provinciale Laura De Mola

BRINDISI – Forza Italia si prepara a una mobilitazione sul territorio della provincia di Brindisi con la campagna di tesseramento 2024. Gli attivisti del partito saranno infatti presenti nelle principali piazze delle città con gazebo informativi dove sarà possibile ottenere informazioni e aderire al partito.

Gli appuntamenti sono previsti nei seguenti luoghi e orari:

• Fasano – Piazza Ciaia Sabato 5 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00

• Ostuni – Area Mercatale Sabato 5 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00

• San Vito dei Normanni – Corso Leonardo, 38 Sabato 5 ottobre, dalle 17.00 alle 19.30, Domenica 6 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30

• Brindisi – Piazza della Vittoria Domenica 6 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00

• Cisternino – Piazza Principe Amedeo Domenica 6 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00

• Oria – Piazza Lorch Domenica 6 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00

• San Michele Salentino – Piazza Marconi Domenica 6 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00

• San Pietro Vernotico – Piazza Persano Domenica 6 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00

L’obiettivo è di avvicinare sempre più cittadini al progetto politico di Forza Italia e consolidare la presenza sul territorio.

“Aderire al nostro movimento significa supportare un progetto politico fondato sui valori di libertà, democrazia e sviluppo economico del territorio. Forza Italia è sempre stata al fianco delle esigenze dei cittadini, e con questa campagna di tesseramento vogliamo dare un forte segnale di unità e partecipazione”, ha dichiarato la coordinatrice provinciale Laura De Mola.

A Brindisi, in particolare, saranno presenti il commissario regionale On. Mauro D’Attis e la coordinatrice provinciale per dialogare con i cittadini e raccogliere idee e proposte per il futuro del territorio. “La nostra è una presenza concreta sul territorio, per rispondere alle istanze dei cittadini e portare avanti il nostro programma” ha concluso De Mola.