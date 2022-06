Giornata da dimenticare per moltissimi passeggeri Easyjet, alle prese con cancellazioni improvvise da parte della compagnia aerea. Il volo Milano Brindisi Easyjet EJU2821, nella giornata di oggi, giovedì 9 giugno, è stato cancellato, rovinando tutti i piani programmati per i viaggiatori diretti in Puglia.

I passeggeri, quindi, non si sono potuti imbarcare sul volo in partenza alle 11:30, rimanendo all’aeroporto di Milano Malpensa.

Un disservizio che portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città pugliese per trascorrere l’imminente weekend, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Sembra che la cancellazione, infatti, sia dovuta a problematiche della compagnia aerea ed il team legale sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

