“Devo ammettere che si fa fatica a trattenere il sorriso leggendo taluni comunicati intrisi di odio e palpabile frustrazione. Ed è forte la tentazione di lasciare nell’oblio certi personaggi che hanno solcato in maniera chiaramente fallimentare la scena politico-amministrativa della città.

L’occasione di dire le cose come stanno però deve essere necessariamente colta per la riconoscenza che bisogna tributare a tutti gli operatori per il loro lavoro e per il rispetto che meritano gli utenti dei servizi sociali.

È vero, il Partito Democratico di Brindisi ha bloccato tutti i tentativi dell’ex assessore D’Errico di distruggere il comparto dei servizi sociali. Quello che oggi si spaccia per “efficienza” della spesa in realtà rischiava di diventare macelleria sociale se avessimo seguito le idee dell’illuminato assessore. E la dimostrazione di questa brillante idea di efficienza della spesa di D’Errico l’hanno subita, purtroppo, solo gli operatori e gli utenti dei servizi di Adi e Sad poiché nelle riunioni di maggioranza citate questi esperti politici di finanza pubblica dell’epoca intimorivano i consiglieri comunali di possibile danno erariale, se il servizio non fosse stato cancellato, in quanto uno analogo veniva svolto dalla Asl.

La scelta purtroppo obbligata dettata da certi “esperti” di tagliare i servizi di Adi e Sad è una circostanza a cui, se non dovesse perfezionarsi l’accordo con l’Asl per il quale stanno lavorando il sindaco e l’assessore Lettori, si porrà rimedio entro questo anno. Se il buongiorno si vede dal mattino, ho il timore che chi oggi si definisce rappresentante dell’area progressista, con le proprie scelte di tagli indiscriminati nei servizi sociali, possa invece sentirsi a proprio agio con la più becera destra anti-sociale.

A questo punto sono davvero curioso di conoscere nei dettagli il suo progetto di efficienza della spesa dei servizi sociali e spero che avrà modo di presentarlo il 25 luglio, perché la serietà impone di avere soluzioni concrete e non di inutile propaganda.

Sia chiaro, il Partito Democratico di Brindisi non permetterà mai il taglio indiscriminato di servizi e di ore per gli operatori che cagionerebbero gravi carenze non solo ai lavoratori stessi ma soprattutto agli utenti e alle loro famiglie.

Infine colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro serio, puntuale e intellettualmente onesto l’assessore prof. Francesco Saponaro che con la sua preparazione e capacità politica ha saputo affrontare le criticità delle finanze comunali con grande lungimiranza. Chi oggi lo contesta ha già dimostrato di non essere all’altezza delle sfide, ma neanche delle questioni più elementari, che invece l’assessore Saponaro ha saputo affrontare e risolvere egregiamente.

Rimane l’amarezza e la consapevolezza che se il prof. Saponaro avesse preso le redini dell’assessorato al Bilancio dal principio di questa Amministrazione, molti problemi non sarebbero sorti. Ne sono sicuro.”

FRANCESCO CANNALIRE

SEGRETARIO CITTADINO PD