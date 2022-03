Il Gruppo Sportivo Canottaggio della Lega Navale Italiana di Brindisi ha ottenuto ottimi risultati partecipando alla gara regionale, svolta recentemente a Taranto, per la selezione delle rappresentative regionali per il meeting per il Sud Italia che si terrà a Sabaudia dal 18 al 20 marzo. Temperature basse ma condizioni meteomarine ideali: circostanza tutt’altro che scontata, visti i frequenti rinvii delle competizioni per le avverse condizioni del campo di regata, com’è accaduto proprio domenica 6 marzo con lo spostamento di una settimana della competizione. Quanto al bilancio della Lega Navale di Brindisi, basti considerare che dei sei equipaggi partecipanti ben cinque hanno conquistato una medaglia e uno si è piazzato al quarto posto. Da segnalare la vittoria di Federica Romanelli nel singolo femminile senior A e il secondo posto del quattro di coppia maschile, che ha gareggiato nella categoria senior A (over 18) ma in realtà era composto da atleti master ben più maturi; il secondo posto di Gianmarco Puca, che ha gareggiato su un quattro di coppia cadetti della rappresentativa regionale, pur essendo ancora nella categoria allievi-C (13 anni); il terzo posto di Francesca Martignano sia sul singolo che sul quattro di coppia cadetti femminile, assieme alle altre eccellenti ragazze che da pochi mesi frequentano un gruppo – guidato dall’allenatore Pasquale Libetta – che continua a dare lustro alla Lega Navale di Brindisi.