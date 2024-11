È’ stata presentata a Firenze alla Leopolda la guida vini VITAE 2025.

Tenute Lu spada esprime una doppia soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti nella Guida edita dall’associazione italiana sommelier.

La “foglia della vite” all’azienda per il progetto green e per il suo dichiarato profilo sostenibile e le “tre viti” a Laenius, il rosso di Malvasia nera di Brindisi e ad Avocetta, il bianco igp Salento di uve di minutolo.

Sono riconoscimenti che si aggiungono a quelli dati dalla stessa guida nel 2024 a Philonianum, il Susumaniello e a Tuffetto, il rosato di Negroamaro. Ad Avocetta inoltre è stato riconosciuto il simbolo della “Bilancia”. Questo simbolo identifica ”i vini Valore/Prezzo”, vini che esprimono un esemplare valore produttivo se rapportati al prezzo di vendita.

“Un Grazie a Associazione Italiana Sommelier per questi graditissimi riconoscimenti che mettono in rilievo l’impegno per la sostenibilità e l’attitudine di Tenute Lu spada al voler fare vini biologici, a far bere bene e a prezzi giusti”.

Quest’anno ad Avocetta, dopo la medaglia d’oro data in Germania all’ORGANIC WINE AWARD INTERNATIONAL, è arrivato quest’altro riconoscimento dalla GUIDA VITAE 2025.

Carmine Dipietrangelo ha voluto sottolineare come questi riconoscimenti premiano “l’impegno e il lavoro per produrre, oltre i nostri tradizionali vini rossi e rosati di Negroamaro, di Susumaniello e Malvasia, un vino bianco che sa raccontare perfettamente il suo luogo di nascita: fatto più di luce che di calore, di brezze marine serali, dove il mare non fa da comprimario e dove le radici affondano nella terra rossa e argillosa come quella che lambisce il Cillarese.

Un bianco da uve di minutolo, dai profumi delicati che si esprime in un equilibrio di freschezza e sapidità e che ha un giusto rapporto tra qualità e prezzo come è suggellato dal riconoscimento con il simbolo della bilancia della guida Vitae 2025 dell’Associazione Italiana Sommelier”.