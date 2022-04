FONTANA TANCREDI premiato al concorso enologico 5 STAR WINES di Vinitaly2022, la kermesse enologica internazionale di Verona che si svolgerà dal 10 al 13 aprile prossimi.

Un riconoscimento per l’ultima selezione di rosso DOC Riserva che rinnova gli entusiasmi per una denominazione di origine importante e storica come la DOC Brindisi e rende orgoglioso lo staff di Cantine Risveglio impegnato sul percorso della valorizzazione dei vitigni autoctoni come il negroamaro, la malvasia nera di Brindisi e il susumaniello.

Fontana Tancredi Brindisi DOC Riserva 2016 è un rosso importante, incastonato in una DOC di pregio, che racconta la passione per il territorio e per la tradizione vitivinicola della terra di Brindisi.

Prende il nome dalla omonima fontana, che si trova in città, al termine di una strada in salita che conduceva, in passato, ai numerosi stabilimenti vinicoli lungo via provinciale San Vito.

La sorgente d’acqua era ristoro per i cavalli sfiniti dalla fatica di trainare i carri d’uva. Un monumento voluto dal re normanno Tancredi in onore del matrimonio del figlio Ruggero con la principessa greca Irene, che arricchisce di storia e fascino la città di Brindisi.

Raccontare il vino attraverso le storie, gli uomini e i segni contribuisce alla valorizzazione del territorio e diventa leva strategica per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi.

Cantine Risveglio ha deciso di dedicare questo premio alla città di Brindisi, per rimarcare l’importanza della stessa nel panorama vitivinicolo nazionale. Il progetto enologico è stato curato dell’enologo Mourad Ouada.

Cantine Risveglio sarà presente presente al Vinitaly al Pad 10 stand B2.

CANTINE RISVEGLIO