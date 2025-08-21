Massimo Tormen è un musicista brindisino attivo sulla scena musicale dagli anni novanta. Nei duemila la sua creatività ha continuato a generare musica a Berlino in Germania. Nel 2022 ha pubblicato “Buffa Musa”, un album apprezzato dal pubblico e dalla critica. Nel giugno del 2023 ha vinto il concorso Medimex per la partecipazione alla rassegna “Club Tenco”. Nell’ottobre del 2024 ha partecipato alla seconda fase eliminatoria del Tour Music Fest, accedendo alle finali nazionali. Massimo Tormen ha ancora scelto di regalare una storia di musica e passione con la propria Band, iniziando un tour di concerti in Puglia, “Canzoni with a Groove”. Si inizia domenica 24 agosto al “Picci Bar”, corso Vittorio Emanuele II, Carovigno; si prosegue il 25 agosto al “Lux Divino”, corso Vittorio Emanuele III, Sava (Ta) e il 31 agosto al “Raparossa”, Corso Nazionale, Pezze di Greco (Br). Per l’occasione, Massimo Tormen (voce e chitarra) ha riunito l’intera band, un organico di eccellenti musicisti pugliesi: Nicola Pisani (basso), storico compagno di avventure e autore degli arrangiamenti, Massimo D’Astore (chitarra) e Vito De Lorenzi (batteria). Brani originali, testi sfacciati, ritmi sfrenati e melodie struggenti accompagnano Massimo Tormen & Band in questo nuovo viaggio musicale in Puglia. Il rock d’autore si celebra tra mille sospiri, una scrittura di qualità alta e personale, vivace e brillante, pezzi intensi e suoni maturi che scorrono tra sonorità e idee, progressioni e suoni che si mischiano creando un sound decisamente coinvolgente. Questa è la loro storia. Un elogio al mestiere di Massimo Tormen e agli artisti della Band.

MARCO GRECO